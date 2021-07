Oroscopo Paolo Fox agosto 2021 capricorno | partenza sprint

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 31 luglio 2021) Che mese sarà quello diper tutti i nati sotto il segno del? Per scoprirlo ci affidiamo all’diFox che ci spiega come andrà questo nuovo periodo dell’anno in amore, lavoro e salute per tutti i nati sotto il segno del. In amore, sarà un bel mese e le prime settimane saranno senz’altro le migliori per le questioni sentimentali. Nel lavoro, potrebbero arrivare delle interessanti opportunità nei primi quattordici giorni. Per quanto riguarda la salute invece, questo periodo potrebbe essere un po’ nervoso per via delle stelle. Ma per capirne di ...