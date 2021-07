Oroscopo: le Stelle di Velvet (Di sabato 31 luglio 2021) Cari Lettori e Lettrici di VelvetGOSSIP, ecco a voi l’Oroscopo della prima settimana di agosto: ARIETE ??? Care e cari Ariete, non si può avere tutto dalla vita, ma nel frattempo sorridete di questo Mercurio favorevole: se negli ultimi mesi avete puntato tutto sul lavoro, ora verrete ripagati. Purtroppo Venere è meno amichevole e sulla … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 31 luglio 2021) Cari Lettori e Lettrici diGOSSIP, ecco a voi l’della prima settimana di agosto: ARIETE ??? Care e cari Ariete, non si può avere tutto dalla vita, ma nel frattempo sorridete di questo Mercurio favorevole: se negli ultimi mesi avete puntato tutto sul lavoro, ora verrete ripagati. Purtroppo Venere è meno amichevole e sulla … L'articolo proviene daGossip.

Advertising

UnioneSarda : #Oroscopo di oggi #31Luglio - CorriereCitta : #Oroscopo Branko 1 agosto 2021: scopri come sarà la tua giornata secondo le stelle - explainingdeddy : “Ma non mi frega delle stelle, no” Ribadisce il fatto che lui non legge l’oroscopo e che non gliene frega - zazoomblog : Cosa dicono le stelle: Oroscopo di Sabato 31 Luglio 2021 - #dicono #stelle: #Oroscopo #Sabato… - Rosaededdy4 : RT @explainingdeddy: “Ma non mi frega niente delle stelle, no” a lui dell’oroscopo non gliene può fregare di meno -