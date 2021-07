Olimpiadi Tokyo, risultati e medaglie di oggi (31 luglio): bronzo azzurro dal sollevamento pesi! (Di sabato 31 luglio 2021) Le Olimpiadi di Tokyo 2021 sono iniziate: oggi, sabato 31 luglio, si assegnano altri 21 dei 339 titoli in palio. Gli ori di giornata saranno distribuiti in questi sport: triathlon, nuoto, tiro a volo, tiro a segno, tiro con l’arco, judo, scherma, atletica, rugby a 7, trampolino elastico, sollevamento pesi, tennis, badminton e vela. Triathlon, staffetta mista 1 Gran Bretagna 2 USA 3 Francia Nuoto, 100 farfalla maschile 1 Caeleb Dressel (USA) 2 Kristof Milak (Ungheria) 3 Noe Ponti (Svizzera) Nuoto, 200 rana femminile 1 Kaylee McKeown (Australia) 2 Kylie Masse (Canada) 3 Emily Seebohm (Australia) Nuoto, 800 ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) Ledi2021 sono iniziate:, sabato 31, si assegnano altri 21 dei 339 titoli in palio. Gli ori di giornata saranno distribuiti in questi sport: triathlon, nuoto, tiro a volo, tiro a segno, tiro con l’arco, judo, scherma, atletica, rugby a 7, trampolino elastico,pesi, tennis, badminton e vela. Triathlon, staffetta mista 1 Gran Bretagna 2 USA 3 Francia Nuoto, 100 farfalla maschile 1 Caeleb Dressel (USA) 2 Kristof Milak (Ungheria) 3 Noe Ponti (Svizzera) Nuoto, 200 rana femminile 1 Kaylee McKeown (Australia) 2 Kylie Masse (Canada) 3 Emily Seebohm (Australia) Nuoto, 800 ...

Eurosport_IT : Un giovedì da record con 4 medaglie: siamo a 19 in 6 giorni, ma soprattutto... siamo tornati in Top 10! ???????? ?… - repubblica : Prima storica medaglia alle Olimpiadi per San Marino. Con record: è il più piccolo Stato mai salito sul podio. 'Ind… - Eurosport_IT : STORICAAAAAA! ?????? Lucilla Boari regala la prima medaglia olimpica azzurra al tiro con l'arco femminile: la 24enne… - ShayTweeter : RT @louisfornellist: #Tokyo 2020, l'australiana Jessica Fox ripara la #canoa con un #preservativo e poi vince l'oro - flamanc24 : RT @repubblica: Atletica, Daisy Osakue in finale del disco col record italiano eguagliato -