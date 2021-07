Olimpiadi Tokyo: quarantena da incubo per gli atleti. La denuncia dell’Athleten Deutschland (Di sabato 31 luglio 2021) I Giochi di Tokyo 2020 rimarranno per sempre scolpiti nella memoria per essere stati quelli della convivenza con il Covid-19. Con più di 220 casi registrati nel Villaggio Olimpico dal 20 luglio scorso, sono molteplici gli atleti provenienti da tutto il mondo costretti a rinunciare o a sospendere temporaneamente l’attività dopo essere risultati positivi al tampone o aver avuto dei rapporti ravvicinati con un positivo, e quindi obbligati alla quarantena. E proprio su questo delicato tema l’Athleten Deutschland, associazione che difende i diritti degli atleti tedeschi, si è scagliata duramente contro il ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) I Giochi di2020 rimarranno per sempre scolpiti nella memoria per essere stati quelli della convivenza con il Covid-19. Con più di 220 casi registrati nel Villaggio Olimpico dal 20 luglio scorso, sono molteplici gliprovenienti da tutto il mondo costretti a rinunciare o a sospendere temporaneamente l’attività dopo essere risultati positivi al tampone o aver avuto dei rapporti ravvicinati con un positivo, e quindi obbligati alla. E proprio su questo delicato tema l’Athleten, associazione che difende i diritti deglitedeschi, si è scagliata duramente contro il ...

