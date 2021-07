Olimpiadi Tokyo: Jacobs, una freccia, vince batteria 100 m. col nuovo record italiano, 9’94” (Di sabato 31 luglio 2021) L'atleta azzurro ha fatto registrare 9''94, nuovo record italiano dei 100 metri che migliora il 9''95 che aveva realizzato lo scorso 13 maggio a Savona L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 31 luglio 2021) L'atleta azzurro ha fatto registrare 9''94,dei 100 metri che migliora il 9''95 che aveva realizzato lo scorso 13 maggio a Savona L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

repubblica : Prima storica medaglia alle Olimpiadi per San Marino. Con record: è il più piccolo Stato mai salito sul podio. 'Ind… - Eurosport_IT : STORICAAAAAA! ?????? Lucilla Boari regala la prima medaglia olimpica azzurra al tiro con l'arco femminile: la 24enne… - repubblica : ll coming out di Lucilla Boari, bronzo nel tiro con l'arco: 'Sanne è la mia ragazza' - RosannaVaroli : Il coming out di Lucilla Boari, bronzo nel tiro con l'arco: 'Sanne è la mia ragazza'. E si commuove - Tag43_ita : A #Tokyo2020 , #MomijiNishiya, 13 anni, ha messo tutti in riga nella gara di #Skate. La giapponese, però, non è la… -