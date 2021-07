Olimpiadi Tokyo, i Giochi visti dai social. Poker di medaglie azzurre. Il web impazziste per jet Jacobs, Melli difende Gallinari (Di sabato 31 luglio 2021) Si sta per chiudere una ricca settimana Olimpica. Su Tokyo cala la notte, ed i Giochi mettono alle spalle una nuova giornata di sport ad altissimi livelli. Per l’Italia quattro medaglie che vanno ad arricchire il bottino totale, ma il medagliere soffre l’assenza di ori, ancora fermi a due. Gioie arrivate per l’argento di Mauro Nespoli nel tiro con l’arco individuale, per una ritrovata Simona Quadarella, per un grande Antonino Pizzolato nel sollevamento pesi, e per Irma Testa. La campana è la prima pugile della storia italiana a salire sul podio Olimpico. Ecco i post più significativi che riguardano i ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) Si sta per chiudere una ricca settimana Olimpica. Sucala la notte, ed imettono alle spalle una nuova giornata di sport ad altissimi livelli. Per l’Italia quattroche vanno ad arricchire il bottino totale, ma ilre soffre l’assenza di ori, ancora fermi a due. Gioie arrivate per l’argento di Mauro Nespoli nel tiro con l’arco individuale, per una ritrovata Simona Quadarella, per un grande Antonino Pizzolato nel sollevamento pesi, e per Irma Testa. La campana è la prima pugile della storia italiana a salire sul podio Olimpico. Ecco i post più significativi che riguardano i ...

Advertising

Eurosport_IT : DAISY È IN FINALE, ED È RECORD ITALIANO!!! ???????? Il suo lancio: 63,66 m! Appuntamento al 2 agosto per la finale! ????… - Eurosport_IT : STORICAAAAAA! ?????? Lucilla Boari regala la prima medaglia olimpica azzurra al tiro con l'arco femminile: la 24enne… - repubblica : Prima storica medaglia alle Olimpiadi per San Marino. Con record: è il più piccolo Stato mai salito sul podio. 'Ind… - Wally_84 : RT @Eurosport_IT: Passo falso delle nostre ragazze dopo tre vittorie consecutive ? Ora dovremo battere gli Stati Uniti lunedì per il primo… - LLuckyLoser : Appunti su Tokyo: la finale femminile e quelle per il bronzo, by @LLuckyLoser -