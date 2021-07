Olimpiadi Tokyo 2021, le speranze di medaglia dell’Italia. Borsino e percentuali domenica 1° agosto (Di sabato 31 luglio 2021) Terminato il mese di luglio e, con esso, la prima metà delle Olimpiadi di Tokyo, ci attende una domenica 1° agosto davvero palpitante, nella quale spiccherà sopra ogni altro evento la finale più attesa di tutti i Giochi, quella dei 100 metri. speranze DI medaglia ITALIA domenica 1° agosto ATLETICA Appuntamento con la storia. Marcel Jacobs vuole diventare il primo italiano a raggiungere una finale nei 100 metri, la gara più prestigiosa in assoluto delle Olimpiadi, non solo dell’atletica. Qualora ci riuscisse, allora l’asticella si ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) Terminato il mese di luglio e, con esso, la prima metà delledi, ci attende una1°davvero palpitante, nella quale spiccherà sopra ogni altro evento la finale più attesa di tutti i Giochi, quella dei 100 metri.DIITALIA1°ATLETICA Appuntamento con la storia. Marcel Jacobs vuole diventare il primo italiano a raggiungere una finale nei 100 metri, la gara più prestigiosa in assoluto delle, non solo dell’atletica. Qualora ci riuscisse, allora l’asticella si ...

Advertising

repubblica : Prima storica medaglia alle Olimpiadi per San Marino. Con record: è il più piccolo Stato mai salito sul podio. 'Ind… - Eurosport_IT : STORICAAAAAA! ?????? Lucilla Boari regala la prima medaglia olimpica azzurra al tiro con l'arco femminile: la 24enne… - repubblica : ll coming out di Lucilla Boari, bronzo nel tiro con l'arco: 'Sanne è la mia ragazza' - infoitsport : Olimpiadi Tokyo 2020, screzi nel fioretto femminile, Di Francisca parla: 'Ct non all'altezza' - infoitsport : Clamoroso alle Olimpiadi di Tokyo, Novak Djokovic perde il bronzo e impazzisce: la racchetta vola in tribuna! [VIDE… -