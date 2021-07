Olimpiadi Tokyo 2020: italiani in gara l'1 agosto. Da Jacobs a Paltrinieri: orari tv (Di sabato 31 luglio 2021) Le Olimpiadi di Tokyo proseguono con la nona giornata di gare che si svolgerà domenica 1 agosto . Sono tantissimi gli atleti italiani che gareggeranno per andare a caccia di qualche altra medaglia, in ... Leggi su quotidiano (Di sabato 31 luglio 2021) Lediproseguono con la nona giornata di gare che si svolgerà domenica 1. Sono tantissimi gli atletiche gareggeranno per andare a caccia di qualche altra medaglia, in ...

Advertising

Eurosport_IT : DAISY È IN FINALE, ED È RECORD ITALIANO!!! ???????? Il suo lancio: 63,66 m! Appuntamento al 2 agosto per la finale! ????… - Eurosport_IT : STORICAAAAAA! ?????? Lucilla Boari regala la prima medaglia olimpica azzurra al tiro con l'arco femminile: la 24enne… - repubblica : ll coming out di Lucilla Boari, bronzo nel tiro con l'arco: 'Sanne è la mia ragazza' - Profilo3Marco : RT @repubblica: Tennis, Belinda Bencic oro nel singolare femminile: ora il doppio per sognare il bis - SOCIALnetbest : ?? Olimpiadi di #Tokyo2020 ????????????????????????????????? (guida, numeri, social) ?? Simona Quadarella vince una grande m… -