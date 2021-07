Olimpiadi: Tokyo 2020, 21 nuovi casi di Covid-19 legati ai Giochi (Di sabato 31 luglio 2021) Tokyo, 31 lug. (Adnkronos) – Questo sabato gli organizzatori delle Olimpiadi hanno segnalato 21 nuovi casi di Covid-19 legati ai Giochi di Tokyo 2020, portando il numero totale dei contagi dall’inizio di questo mese a 241. Il numero è stato inferiore al totale di 27 di venerdì, che è stato finora il totale giornaliero più alto dei Giochi. Nessun atleta è presente tra i nuovi casi. Gli atleti che sono risultati positivi e sono stati costretti a perdere i loro eventi includono il ciclista ... Leggi su ildenaro (Di sabato 31 luglio 2021), 31 lug. (Adnkronos) – Questo sabato gli organizzatori dellehanno segnalato 21di-19aidi, portando il numero totale dei contagi dall’inizio di questo mese a 241. Il numero è stato inferiore al totale di 27 di venerdì, che è stato finora il totale giornaliero più alto dei. Nessun atleta è presente tra i. Gli atleti che sono risultati positivi e sono stati costretti a perdere i loro eventi includono il ciclista ...

