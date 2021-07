Olimpiadi: tennis, svizzera Bencic vince il singolare femminile (Di sabato 31 luglio 2021) Tokyo, 31 lug. – (Adnkronos) – Belinda Bencic è la nuova campionessa olimpica del singolare femminile di tennis. La svizzera ha sconfitto la ceca Marketa Vondrousova 7-5, 2-6, 6-3. Bencic domani sarà in finale anche nel doppio per realizzare la doppietta. La medaglia di bronzo è andata invece all’ucraina Elina Svitolina che ha superato 1-6, 7-6 (7-5), 6-4 la kazaka Elena Rybakina. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 31 luglio 2021) Tokyo, 31 lug. – (Adnkronos) – Belindaè la nuova campionessa olimpica deldi. Laha sconfitto la ceca Marketa Vondrousova 7-5, 2-6, 6-3.domani sarà in finale anche nel doppio per realizzare la doppietta. La medaglia di bronzo è andata invece all’ucraina Elina Svitolina che ha superato 1-6, 7-6 (7-5), 6-4 la kazaka Elena Rybakina. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi tennis Tennis: oro alla svizzera Bencic La svizzera Belinda Bencic vince la medaglia d'oro nel torneo di tennis femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. In finale ha battuto la ceca Marketa Vondrousova con il punteggio di 7 - 5, 2 - 6, 6 - 3. L'atleta elvetica è anche qualificata per la finale di doppio ...

Olimpiadi, tennis: Khachanov vola in finale e si gioca l'oro Corriere dello Sport.it Olimpiadi: tennis, svizzera Bencic vince il singolare femminile Tokyo, 31 lug. – (Adnkronos) – Belinda Bencic è la nuova campionessa olimpica del singolare femminile di tennis. La svizzera ha sconfitto la ceca Marketa Vondrousova 7-5, 2-6, 6-3. Bencic domani sarà ...

