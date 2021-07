Olimpiadi | pagelle Italia 31 luglio | Jessica Rossi il flop più grande; Irma Testa | il bronzo non basta

Leggi su oasport

(Di sabato 31 luglio 2021)TOKYO SABATO 31Guido Migliozzi, 7: dopo un primo giro non esaltante, risale di prepotenza nella seconda e terza tornata. Si trova a 3 lunghezze dal podio ed a 5 dal primo posto. Durissima per una medaglia, ma con un ultimo giro perfetto…Di sicuro conferma la suaascesa: il 4° posto agli US Open non era stato casuale, anzi.completo equitazione, 3: ultimo posto, 15ma su 15, dopo la prova di dressage. Come si suol dire: una partecipazione decoubertiniana. Linda Olivieri e Yadisleidy Pedroso, 6: centrano l’obiettivo minimo della semifinale nei ...