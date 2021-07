Olimpiadi | nuoto | Quadarella bronzo negli 800 sl

(Di sabato 31 luglio 2021) Tokyo, 31 lug. (Adnkronos) – Dalla delusione alla gioia, Simonaha vinto la medaglia di800 stile libero ai Giochi di Tokyo 2020. L’azzurra ha chiuso in 8.18.35 conquistato la quinta medaglia del. Oro alla statunitense Kathleen Ledecky in 8.12.57 e argento all’australiana Ariarne Titmus in 8.13.83. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Simona Quadarella reagisce da campionessa, tira fuori gli occhi da tigre e negli 800 stile libero conquista un bronzo che la proietta con prepotenza e definitivamente nell'olimpo del nuoto. Di testa ... Una medaglia di inestimabile valore. Simona Quadarella conquista il suo primo podio olimpico (bronzo) in carriera e lo fa in una gara, gli 800 stile libero, che per caratteristiche probabilmente si ad ...