Olimpiadi | Nadal esulta per vittoria di Carreno Busta su Djokovic | ‘che felicità’

Roma, 31 lug. – (Adnkronos) – "Grande Pablo, che felicità!". Lo spagnolo Rafael Nadal esulta così sui social per la medaglia di bronzo del connazionale Pablo Carreno Busta conquistata ai Giochi di Tokyo a discapito del serbo Novak Djokovic, grande rivale di Nadal.

