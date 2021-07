Olimpiadi, Marcell Jacobs è nuovo record italiano (Di sabato 31 luglio 2021) Veloce come il vento. Marcell Jacobs è il jet di Desenzano e a Tokyo conquista il record italiano sui 100 metri con 9''94 . Nato a El Paso da madre italiana e padre texano, unisce il dna americano - ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 31 luglio 2021) Veloce come il vento.è il jet di Desenzano e a Tokyo conquista ilsui 100 metri con 9''94 . Nato a El Paso da madre italiana e padre texano, unisce il dna americano - ...

Advertising

Corriere : ?? Primo in batteria e record italiano - Agenzia_Ansa : OLIMPIADI | Marcell Jacobs ha vinto la sua batteria dei 100 metri a Tokyo 2020 stabilendo il nuovo primato italiano… - PaoloTodarello : RT @atleticaitalia: #atletica ?? MARCELL JACOBS 9.94 RECORD ITALIANO DEI 100 ALLE OLIMPIADI ?? è in semifinale!!! ?? A #Tokyo2020 torna in p… - BomprezziMarco : RT @atleticaitalia: #atletica ?? MARCELL JACOBS 9.94 RECORD ITALIANO DEI 100 ALLE OLIMPIADI ?? è in semifinale!!! ?? A #Tokyo2020 torna in p… - MarzulloRoberto : RT @Agenzia_Ansa: OLIMPIADI | Marcell Jacobs ha vinto la sua batteria dei 100 metri a Tokyo 2020 stabilendo il nuovo primato italiano in 9.… -