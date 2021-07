Olimpiadi: italiani in gara oggi, sabato 31 luglio: Quadarella bronzo negli 800 sl! Scherma in finalina, Nespoli in finale e Italbasket ai ... (Di sabato 31 luglio 2021) TIRO CON L'ARCO. Mauro Nespoli disputerà la finale per la medaglia d'oro nel torneo olimpico individuale di tiro con l'arco. L'azzurro ha battuto 6 - 2 l'arciere di Taipei Chih - Chun Tang (29 - 27 28 ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 31 luglio 2021) TIRO CON L'ARCO. Maurodisputerà laper la medaglia d'oro nel torneo olimpico individuale di tiro con l'arco. L'azzurro ha battuto 6 - 2 l'arciere di Taipei Chih - Chun Tang (29 - 27 28 ...

