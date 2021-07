Olimpiadi, Italia prima nel medagliere… per numero di bronzi! Ed è già record storico (Di sabato 31 luglio 2021) Nel medagliere Italiano delle Olimpiadi di Tokyo si è venuta a creare una situazione del tutto particolare per la sua attuale conformazione, dopo poco più di una settimana. Leggerlo, infatti, significa certificare che ci sono 2 medaglie d’oro, 8 d’argento e 14 di bronzo, sintomo di un altissimo livello generale, di cose che sono girate per versi giusti o sbagliati, di tante storie di sport diverse. Una cosa, però, è già certa: in pochissimo tempo è già stato sfondato il record per il maggior numero di bronzi conquistati: 14. Più di tutta Roma 1960, più di tutta Sydney 2000, quando furono 13. In questi due elenchi ci sono ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) Nel medagliereno delledi Tokyo si è venuta a creare una situazione del tutto particolare per la sua attuale conformazione, dopo poco più di una settimana. Leggerlo, infatti, significa certificare che ci sono 2 medaglie d’oro, 8 d’argento e 14 di bronzo, sintomo di un altissimo livello generale, di cose che sono girate per versi giusti o sbagliati, di tante storie di sport diverse. Una cosa, però, è già certa: in pochissimo tempo è già stato sfondato ilper il maggiordi bronzi conquistati: 14. Più di tutta Roma 1960, più di tutta Sydney 2000, quando furono 13. In questi due elenchi ci sono ...

Advertising

LiaCapizzi : C'è chi si è alzato in piedi urlando all'impazzata per la tripla di Polonara del +6 (a 3' dalla sirena) e chi mente… - rtl1025 : ?? 'Lei è Sanne, la mia ragazza': in collegamento video con Casa Italia, #LucillaBoari si commuove quando compare la… - Eurosport_IT : STORICAAAAAA! ?????? Lucilla Boari regala la prima medaglia olimpica azzurra al tiro con l'arco femminile: la 24enne… - FlaxTepes : Anche quest'anno alle #Olimpiadi la solita ipocrisia, vogliamo medaglie da sport che in Italia non vengono promossi… - Aquila6811 : RT @Gazzetta_it: Tokyo2020, l'Italia con 4 medaglie. Nespoli d'argento, poi i bronzi di Quadarella, Pizzolato e Testa -