Olimpiadi: il medagliere di Tokyo 2020 (Di sabato 31 luglio 2021) Roma, 31 lug. – (Adnkronos) – Il medagliere delle Olimpiadi di Tokyo: 1) Cina 21 ori, 13 argenti, 12 bronzi; 2) Giappone 17, 5, 8; 3) Usa 16, 17, 13; 4) Russia (Roc) 11, 15, 11; 5) Australia 10, 3, 14; 6) Gran Bretagna 8, 9, 11; 7) Corea del Sud 5, 4, 7; 8) Francia 4, 9, 6; 9) Olanda 4, 7, 5; 10) Nuova Zelanda 4, 3, 3; 11) Germania 3, 4, 10; 12) Canada 3, 4, 5; 13) Svizzera 3, 3, 4; 14) Repubblica Ceca 3, 3, 1; 15) Croazia 3, 1, 2; 16) Italia 2, 8, 14. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 31 luglio 2021) Roma, 31 lug. – (Adnkronos) – Ildelledi: 1) Cina 21 ori, 13 argenti, 12 bronzi; 2) Giappone 17, 5, 8; 3) Usa 16, 17, 13; 4) Russia (Roc) 11, 15, 11; 5) Australia 10, 3, 14; 6) Gran Bretagna 8, 9, 11; 7) Corea del Sud 5, 4, 7; 8) Francia 4, 9, 6; 9) Olanda 4, 7, 5; 10) Nuova Zelanda 4, 3, 3; 11) Germania 3, 4, 10; 12) Canada 3, 4, 5; 13) Svizzera 3, 3, 4; 14) Repubblica Ceca 3, 3, 1; 15) Croazia 3, 1, 2; 16) Italia 2, 8, 14. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : OLIMPIADI | L'Italia incrementa il suo medagliere. Arrivano un argento per Mauro Nespoli nel tiro con l'arco, e due… - Eurosport_IT : Un giovedì da record con 4 medaglie: siamo a 19 in 6 giorni, ma soprattutto... siamo tornati in Top 10! ???????? ?… - Eurosport_IT : E sono 15 in 5 giorni! ???????? Quindicesimi nel medagliere ma settimi per numero di medaglie complessive! ?? ?… - linformatore11 : ??????Il medagliere Giochi Olimpici Tokyo 2020 #olimpiadi 11 giornata di gare #Tokyo #italia #sport #news #3luglio - mikemoratinos : RT @Agenzia_Ansa: OLIMPIADI | L'Italia incrementa il suo medagliere. Arrivano un argento per Mauro Nespoli nel tiro con l'arco, e due bronz… -