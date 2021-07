Olimpiadi: Giappone e Brasile in semifinale, eliminate Nuova Zelanda ed Egitto (Di sabato 31 luglio 2021) Giappone e Brasile si qualificano alle semifinali delle Olimpiadi di Tokyo2020. I padroni di casa della competizione, dopo lo 0-0 nei novanta minuti più tempi supplementari, hanno battuto ai calci di rigore la Nuova Zelanda. La Nazionale brasiliana, invece, ha superato l’Egitto grazie ad un gol di Cunha al 37? del primo tempo. Il Giappone affronterà in semifinale la Spagna mentre il Brasile la vincente di Corea del Sud-Messico. FOTO: Logo Olimpiadi L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 31 luglio 2021)si qualificano alle semifinali delledi Tokyo2020. I padroni di casa della competizione, dopo lo 0-0 nei novanta minuti più tempi supplementari, hanno battuto ai calci di rigore la. La Nazionale brasiliana, invece, ha superato l’grazie ad un gol di Cunha al 37? del primo tempo. Ilaffronterà inla Spagna mentre illa vincente di Corea del Sud-Messico. FOTO: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

