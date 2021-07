Olimpiadi: Galiazzo (oro Atene), ‘Nespoli e Boari fantastici, arco azzurro sempre al top’ (Di sabato 31 luglio 2021) Tokyo, 31 lug. – (Adnkronos) – “Sia Lucilla ieri che Mauro oggi sono stati fantastici, due gare strepitose e due medaglie pesanti che confermano al top il tiro con l’arco azzurro”. Così all’Adnkronos Marco Galiazzo, oro olimpico individuale nel tiro con l’arco ad Atene 2004, commenta il bronzo di Lucilla Boari e l’argento di Mauro Nespoli. “Per l’argento di Mauro di oggi un minimo di rammarico può esserci perché è stata una finale equilibrata persa solo alla fine -aggiunge Galiazzo-. Ci può stare, basta una folata di vento e l’oro si ... Leggi su ildenaro (Di sabato 31 luglio 2021) Tokyo, 31 lug. – (Adnkronos) – “Sia Lucilla ieri che Mauro oggi sono stati, due gare strepitose e due medaglie pesanti che confermano al top il tiro con l’”. Così all’Adnkronos M, oro olimpico individuale nel tiro con l’ad2004, commenta il bronzo di Lucillae l’argento di Mauro Nespoli. “Per l’argento di Mauro di oggi un minimo di rammarico può esserci perché è stata una finale equilibrata persa solo alla fine -aggiunge-. Ci può stare, basta una folata di vento e l’oro si ...

