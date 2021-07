Olimpiadi, due judoka georgiani violano il protocollo Covid: espulsi (Di sabato 31 luglio 2021) Disavventura per due judoka georgiani alle Olimpiadi di Tokyo . Vazha Margvelashvili e Lasha Shavdatuashvili sono usciti dal villaggio olimpico violando il protocollo sanitario anti Covid e sono stati ... Leggi su quotidiano (Di sabato 31 luglio 2021) Disavventura per duealledi Tokyo . Vazha Margvelashvili e Lasha Shavdatuashvili sono usciti dal villaggio olimpico violando ilsanitario antie sono stati ...

Advertising

LiaCapizzi : C'è chi si è alzato in piedi urlando all'impazzata per la tripla di Polonara del +6 (a 3' dalla sirena) e chi mente… - Agenzia_Ansa : OLIMPIADI | L'Italia incrementa il suo medagliere. Arrivano un argento per Mauro Nespoli nel tiro con l'arco, e due… - SkyTG24 : Tokyo, altre due medaglie di bronzo per l'Italia con Quadarella e Testa - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: OLIMPIADI | L'Italia incrementa il suo medagliere. Arrivano un argento per Mauro Nespoli nel tiro con l'arco, e due bronz… - giusimmunity : ok allora domani mi devo svegliare alle 4 x prendere l’aereo, le opzioni sono due: o faccio after così mi guardo an… -