Olimpiadi, Djokovic perde il bronzo e la testa: spacca la racchetta contro un paletto (VIDEO) (Di sabato 31 luglio 2021) Nella finale per il bronzo alle Olimpiadi di Tokyo, il serbo Novak Djokovic ha perso contro la spagnolo Carreno Busta con il risultato 6-4, 6-7, 6-3, per poi ritirarsi dal doppio misto, perdendo dunque la possibilità di vincere la medaglia di bronzo almeno con la connazionale Stojanovic. Ma nel match di oggi quello che ha L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Carreno Busta sconfitto da Djokovic, polemizza con il serbo dopo la gara Djokovic, numero uno anche con i ...

