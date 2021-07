Olimpiadi: Djokovic lancia la racchetta sugli spalti infuriato (Di sabato 31 luglio 2021) Tokyo, 31 lug. (Adnkronos) – Il numero uno del mondo Novak Djokovic non è riuscito a conquistare una medaglia alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il serbo dopo aver perso la semifinale contro il tedesco Alexander Zverev, è stato battuto nella ‘finalina’ per il bronzo dallo spagnolo Pablo Carreno Busta con il punteggio di 6-4, 6-7 (6-8), 6-3. Il campione serbo ha perso la calma durante la gara con lo spagnolo e in un momento di stizza ha prima lanciato la racchetta letteralmente sugli spalti, deserti a causa dell’emergenza sanitaria per il covid-19 e poi l’ha spaccata contro il paletto. Un gesto ... Leggi su ildenaro (Di sabato 31 luglio 2021) Tokyo, 31 lug. (Adnkronos) – Il numero uno del mondo Novaknon è riuscito a conquistare una medaglia alledi Tokyo 2020. Il serbo dopo aver perso la semifinale contro il tedesco Alexander Zverev, è stato battuto nella ‘finalina’ per il bronzo dallo spagnolo Pablo Carreno Busta con il punteggio di 6-4, 6-7 (6-8), 6-3. Il campione serbo ha perso la calma durante la gara con lo spagnolo e in un momento di stizza ha primato laletteralmente, deserti a causa dell’emergenza sanitaria per il covid-19 e poi l’ha spaccata contro il paletto. Un gesto ...

