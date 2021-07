Olimpiadi di Tokyo 2020, le gare e i risultati di oggi 31 luglio: record italiano di Jacobs nei 100 metri. Bronzo per Pizzolato nel sollevamento pesi e nella boxe con Irma Testa (Di sabato 31 luglio 2021) Medaglia numero 24 per gli azzurri. Quadarella di Bronzo negli 800 stile. La sciabola femminile perde la finale per il terzo posto contro la Corea. Italbasket ai quarti di finale. Italvolley femminile battuta dalla Cina Leggi su lastampa (Di sabato 31 luglio 2021) Medaglia numero 24 per gli azzurri. Quadarella dinegli 800 stile. La sciabola femminile perde la finale per il terzo posto contro la Corea. Italbasket ai quarti di finale. Italvolley femminile battuta dalla Cina

