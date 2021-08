Olimpiadi di Tokyo 2020, le gare e i risultati di oggi 1 agosto. Tamberi è oro ex-aequo con Barshim. Jacobs è oro nei 100 metri (Di domenica 1 agosto 2021) Jacobs e Tamberi regalano due ori all’Italia. Paltrinieri quarto nei 1500. Sesta la staffetta femminile nell’ultima gara olimpica di Federica Pellegrini. Niente medaglia per Zazzeri, poker per Dressel. Tamberi in finale nel salto in alto. Delude il fioretto maschile. Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 1 agosto 2021)regalano due ori all’Italia. Paltrinieri quarto nei 1500. Sesta la staffetta femminile nell’ultima gara olimpica di Federica Pellegrini. Niente medaglia per Zazzeri, poker per Dressel.in finale nel salto in alto. Delude il fioretto maschile.

ilpost : Marcell Jacobs ha vinto l’oro nei 100 metri - FBiasin : Quando dici “#Olimpiadi” pensi ai 100 metri. Nella finale dei 100 di #Tokyo per la prima volta c’è un italiano e s… - castellettir : ++ Le Olimpiadi di Lukashenko. Per aver criticato il regime, la centometrista bielorussa Kryscina Timanovskaja è st… - sportface2016 : #Tokyo2020 #Atletica Roberto #Mancini si congratula con #Jacobs e #Tamberi per le medaglie d'oro vinte - giggiross123 : RT @Agenzia_Ansa: Marcell Jacobs è medaglia d'oro nella finale dei 100 metri delle Olimpiadi di #Tokyo2020 in 9''80. 'Era il mio sogno da b… -