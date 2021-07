Olimpiadi: beach volley, Nicolai-Lupo agli ottavi contro i polacchi Bryl-Fijalek (Di sabato 31 luglio 2021) Tokyo, 31 lug. – (Adnkronos) – Negli ottavi di finale del torneo olimpico di beach volley gli azzurri Paolo Nicolai e Daniele Lupo troveranno sulla loro strada i polacchi Bryl-Fijalek. E’ questo l’esito del sorteggio svoltosi oggi allo Shiokaze Park. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 31 luglio 2021) Tokyo, 31 lug. – (Adnkronos) – Neglidi finale del torneo olimpico digli azzurri Paoloe Danieletroveranno sulla loro strada i. E’ questo l’esito del sorteggio svoltosi oggi allo Shiokaze Park. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

