Olimpiadi Basket | l’Italia soffre ma batte la Nigeria 80-71 e va ai quarti

(Di sabato 31 luglio 2021)aidi finale.delsorprende ancora e si qualifica per idi finale alledi Tokyo. La Nazionale di Sacchetti sta disputando un’ottima Olimpiade, confermando quanto di buono fatto fin qui. Non era una partita finale quella contro la, decisiva per il passaggio aidi finale.ha vinto 80-71, la partita è stata molto complicata. Gli azzurri si sono dimostrati ancora una volta squadra vera, non solo dal punto di vista ...

Advertising

sportface2016 : +++L'ITALBASKET DA SOGNO: BATTE LA NIGERIA E VOLA AI QUARTI DI FINALE 17 ANNI DOPO ATENE 2004+++ #Basket #Olimpiadi #Tokyo2020 - Corriere : Nottata olimpica: alle 3.46 scende in vasca Quadarella nella finale 800 sl, sfida decisiva per il basket - SkySport : Olimpiadi, #ItaliaGermania di basket: gli azzurri rimontano e vincono 92-82 all'esordio #SkySport #Tokyo2020… - Gazzetta_it : Olimpiadi basket Melli da urlo: l’Italia piega la Nigeria e vola ai quarti #Tokyo2020 - ailinon80 : RT @sportface2016: +++L'ITALBASKET DA SOGNO: BATTE LA NIGERIA E VOLA AI QUARTI DI FINALE 17 ANNI DOPO ATENE 2004+++ #Basket #Olimpiadi #Tok… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Basket

... i 100 metri donne e uomini (ora 12,45, in pista Tortu e Jacobs) e il disco uomini, alle 14...due canali sono collocati anche nel bouquet satellitare di Sky ma non trasmettono lein ...APPROFONDIMENTILa vittoria con la GermaniaFotoDream team Usa sconfitto all'esordio dalla FranciaSerbia - Italia: gli azzurri volano a Tokyo, le foto della festa ...L'Italia del basket vola ai quarti di finale alle Olimpiadi di Tokyo. Gli azzurri vincono contro la Nigeria nella terza e ultima gara del girone B per 80-71. Il successo segue la vittoria contro la ...Brillantissimo avvio, poi i nigeriani sono rientrati in partita. La squadra di Sacchetti ha saputo reggere ed è ancora in corsa Olimpiadi Basket: l’Italia ai quarti di finale. L’Italia del basket ...