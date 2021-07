**Olimpiadi: Barelli, ‘bilancio nuoto azzurro già molto buono, incrociamo le dita per Paltrinieri’** (Di sabato 31 luglio 2021) Tokyo, 31 lug. – (Adnkronos) – “incrociamo le dita per Gregorio perché nella finale di domani è un’incognita, potrebbe pagare gli sforzi fatti negli 800 e nella batteria dei 1500 visto il mese di allenamento che gli manca a causa della mononucleosi. Siamo però di fronte a un campione, domani venderà cara la pelle”. Lo dice il presidente della federnuoto Paolo Barelli alla vigilia della finale olimpica dei 1500 metri dove il carpigiano proverà a difendere il titolo conquistato 5 anni fa a Rio. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 31 luglio 2021) Tokyo, 31 lug. – (Adnkronos) – “leper Gregorio perché nella finale di domani è un’incognita, potrebbe pagare gli sforzi fatti negli 800 e nella batteria dei 1500 visto il mese di allenamento che gli manca a causa della mononucleosi. Siamo però di fronte a un campione, domani venderà cara la pelle”. Lo dice il presidente della federPaoloalla vigilia della finale olimpica dei 1500 metri dove il carpigiano proverà a difendere il titolo conquistato 5 anni fa a Rio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : **Olimpiadi: Barelli, 'bilancio nuoto azzurro già molto buono, incrociamo le dita per Paltrinieri'**... - zazoomblog : Olimpiadi: Barelli ‘riscatto Quadarella non scontato l’oro a Parigi’ - #Olimpiadi: #Barelli #‘riscatto - TV7Benevento : Olimpiadi: Barelli, 'riscatto Quadarella non scontato, l'oro a Parigi'... - TV7Benevento : Olimpiadi: Barelli, 'Paltrinieri oggi un 'mostro' in acqua, è stato strepitoso'... - LaStampaTV : VIDEO | Tokyo 2020, Barelli (presidente Fin): 'Argento staffetta storico. Bravo Martinenghi' -