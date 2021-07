Olimpiadi: atletica, Jacobs 9.94 in batteria 100 metri, record italiano (Di sabato 31 luglio 2021) Tokyo, 31 lug. (Adnkronos) – Marcell Jacobs vince la sua batteria dei 100 metri ai Giochi olimpici di Tokyo 2020 con il tempo di 9.94, nuovo record italiano, migliorando il precedente record di 9.95 fatto segnare sempre dal velocista azzurro due mesi fa. Alle sue spalle il jamaicano Oblique Jam Seville in 10.04. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 31 luglio 2021) Tokyo, 31 lug. (Adnkronos) – Marcellvince la suadei 100ai Giochi olimpici di Tokyo 2020 con il tempo di 9.94, nuovo, migliorando il precedentedi 9.95 fatto segnare sempre dal velocista azzurro due mesi fa. Alle sue spalle il jamaicano Oblique Jam Seville in 10.04. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

