Olimpiadi 2021 | Italia-Cina di volley femminile | orario e dove guardare la partita in diretta tv e streaming sabato 31 luglio

(Di sabato 31 luglio 2021) Oggi, 31, l’di pallavolo scenderà in campo oggi alle 14:45 (orana) per sfidarsi contro la. Le azzurre, al momento, sono imbattute e si trovano al primo posto del girone B con ben 9 punti. La terza realizzatrice del torneo è Paola Egonu. La Cine invece ha raccolto solo un punto e per tanto si trova al penultimo posto del Gruppo B. Leggi anche: Gareoggi, oraridi31tv efinali ...

Advertising

Eurosport_IT : STORICAAAAAA! ?????? Lucilla Boari regala la prima medaglia olimpica azzurra al tiro con l'arco femminile: la 24enne… - Gazzetta_it : Olimpiadi La Boari fa coming out: “Grazie alla mia ragazza” #Tokyo2020 - Eurosport_IT : BRAVO MAURO! ?? Nespoli conquista la prima medaglia individuale della sua carriera olimpica: a Tokyo 2020 arriva l'… - rigo_debora : RT @Agenzia_Ansa: OLIMPIADI | L'Italia incrementa il suo medagliere. Arrivano un argento per Mauro Nespoli nel tiro con l'arco, e due bronz… - CarminePrimaver : RT @SportRepubblica: Canottaggio, il Cio dice sì: il bronzo del quattro senza anche a Rosetti -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi 2021

Sky Sport

...di Gijon è il quarto spagnolo a conquistare una medaglia nel tennis in singolare alledal ... 31 luglioClassifica, come detto, molto corta. Al quinto posto con - 11 troviamo infatti un quartetto composto dal colombiano Sebastian Munoz , dall'irlandese Rory McIlroy , dal cileno Mito Pereira , e dall'...Tutto come previsto. È la Nuova Zelanda a conquistare la medaglia d’oro nel torneo femminile di rugby a sette. In finale dominio delle Black Ferns 7s, che superano la Francia e ‘vendicano’ i colleghi ...Tutto come previsto. È la Nuova Zelanda a conquistare la medaglia d’oro nel torneo femminile di rugby a sette. In finale dominio delle Black Ferns 7s, che superano la Francia e ‘vendicano’ i colleghi ...