Oggi 31 luglio preghiamo Sant'Ignazio di Loyola, missionario nel mondo (Di sabato 31 luglio 2021) Visse alla corte del re, finché, gravemente ferito, si convertì a Dio e fondò la Compagnia di Gesù, missionari sparsi per il mondo. Dopo il compimento degli studi teologici, si dedicò alla stesura di opere e alla formazione dei discepoli. La sofferenza lo portò alla conversione. 31 luglio: Ignazio e i suoi esercizi spirituali In L'articolo proviene da La Luce di Maria.

