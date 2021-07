Odriozola positivo al Covid | l’annuncio del Real Madrid È il terzo caso

(Di sabato 31 luglio 2021) Alvaroè risultatoal: ad annunciarlo è stato ilcon un comunicato ufficiale Pessime notizie per il. Dopo Karim Benzema e David Alaba, anche Alvaroè risultatoal. Il terzino spagnolo, obiettivo di mercato del Milan per la prossima stagione, è asintomatico e in isolamento. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Alvaro Odriozola è risultato positivo al Covid: ad annunciarlo è stato il Real Madrid con un comunicato ufficiale Pessime notizie per il Real Madrid. Dopo Karim Benzema e David Alaba, anche Alvaro Odr ...Tra i giocatori accostati al Milan nelle scorse settimane figura anche Alvaro Odriozola. Il terzino del Real Madrid, seguito dai rossoneri come alternativa a Dalot per la fascia destra, secondo quanto ...