Occhiali smart | quelli nati da Facebook e Ray-Ban sono sbalorditivi e acquistabili entro breve

Advertising

infoitscienza : Facebook e Ray-Ban, gli occhiali smart arriveranno nel 2021 - HDblog : RT @HDblog: Facebook torna a parlare degli occhiali smart che produrrà con Ray Ban - lorenzocasalin4 : RT @lorenzocasalin4: Facebook torna a parlare degli occhiali smart che produrrà con Ray Ban - HDblog - lorenzocasalin4 : Facebook torna a parlare degli occhiali smart che produrrà con Ray Ban - HDblog - macitynet : Facebook vedrà il vostro mondo attraverso gli occhiali smart Ray-Ban -

Ultime Notizie dalla rete : Occhiali smart

All'ultima conferenza sugli utili di Facebook, Mark Zuckerberg ha confermato l'arrivo del primo paio didell'azienda, pronti entro l'anno e realizzati in collaborazione con il produttore diEssilor Luxottica con il marchio Ray - Ban. Gliavranno il loro fattore di forma ...... ma il progetto era stato annunciato per la prima volta nel Facebook Connect del settembre 2020, in cui sempre Mark aveva svelato l'arrivo nel 2021 il primo modello dia marchio Ray - ...Arrivano gli occhiali smart Ray-Ban di Facebook, anche se probabilmente non saranno come ve li aspettereste. Arrivano gli occhiali smart Ray-Ban di Facebook ...Non è ancora chiaro quali funzionalità avranno, ma Zuckerberg ha assicurato: avranno la forma iconica dei Ray-Ban e faranno "cose belle".