Nuoto | risultati Olimpiadi 31 luglio | Quadarella bronzo | Ceccon record italiano | quarta la 4×100 mista mista

(Di sabato 31 luglio 2021) Ottava giornata di semifinali e finali nell’Aquatics Centre di Tokyo, sede delle gare didi questein Giappone. Un giorno speciale per l’Italia visto che il Bel Paese ha potuto arricchire il proprio tesoretto di medaglie e portarlo a cinque totali (2 argenti e 3 bronzi). A essersi resta protagonista di ciò è stata Simona. La romana ha saputo dimenticare la grande delusione dei 1500 stile libero, riuscendo a mettere nella Finale degli 800 sl grinta e determinazione. La sua condizione fisica non è eccellente per via di una fastidiosa gastroenterite che l’ha colpita poco prima della partenza per la capitale ...

Non ci sono dubbi: sarà a lei a raccogliere il testimone della Divina come leader del nuoto azzurro ...che nemmeno la prima Simona forse immaginava. D'altra parte, se all'esordio mondiale ad ...