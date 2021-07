Nuoto pagelle Olimpiadi 31 luglio Quadarella | che carattere! Ceccon | sempre più in alto!

(Di sabato 31 luglio 2021) SIMONA9: Aveva una sola possibilità per uscire da Tokyo con il sorriso sulle labbra e chiudere il ciclo iniziato nel 2017 con l’inatteso bronzo mondiale: salire sul podio negli 800 che erano considerati gara quasi chiusa per la presenza di tante specialiste provenienti dalle lunghe e dalle più corte distanze. Stavolta indovina la tattica giusta e non subisce cali nel finale. Il bronzo arriva e lei dimostra un carattere straordinario. LORENZO ZAZZERI 8.5: Bella impresa del toscano! E’ in forma e si sapeva, la medaglia della staffetta gli ha regalato grande fiducia e lui è sceso in acqua con la serenità giusta per potersela giocare alla pari con i più grandi. ...

Advertising

Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #Tokyo2021 #GregorioPaltrinieri Nuoto pagelle Olimpiadi 30 luglio. Paltrinieri in controllo, st… - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #Tokyo2021 #AlbertoRazzetti #AlessandroMiressi Nuoto pagelle Olimpiadi 29 luglio. Paltrinieri i… - infoitsport : Nuoto pagelle Olimpiadi 28 luglio. Burdisso, astro nascente. Pellegrini: solo applausi. Quadarella, crollo inatteso - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #Tokyo2021 #AlessandroMiressi Nuoto pagelle Olimpiadi 28 luglio. Burdisso, astro nascente. Pell… - infoitsport : Nuoto pagelle Olimpiadi 26 luglio. Pellegrini infinita, Paltrinieri commovente, Ceccon: 'special acceso' -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto pagelle

OA Sport

...anticipazioni dal quotidiano ABBONATI ORA A G+ Disdici quando vuoi Sei già abbonato? Accedi Il sito e l'app senza pubblicità per una esperienza di navigazione ancora più veloce e immersiva le...LORENZO ZAZZERI 8 : Non è facile districarsi in un 50 stile dove per la prima volta nella storia non si qualifica per la semifinale nessuno sopra i 22 . Lui si qualifica col nono tempo ed ha una fase ...SIMONA QUADARELLA 9: Aveva una sola possibilità per uscire da Tokyo con il sorriso sulle labbra e chiudere il ciclo iniziato nel 2017 con l'inatteso bronzo mondiale: salire sul podio negli 800 che era ...Simona Quadarella è medaglia di bronzo negli 800 sl. Al Tokyo Aquatics Centre l'azzurra ha conquistato il terzo gradino del podio, nuotando in 8:18.35, alle spalle della statunitense Kathleen Ledecky, ...