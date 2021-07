Nuoto | Olimpiadi Tokyo Simona Quadarella | la zampata della campionessa Il bronzo che chiude un ciclo

(Di sabato 31 luglio 2021) Mancava solo quella, la medaglia olimpica, a, perre il cerchio di una prima parte di carriera straordinaria. E’ toccato a lei, sei volteeuropea, mettere al collo la seconda medaglia europea al femminile di tutti Giochi, dopo che il primoera stato conquistato proprio dalla sua rivale, la tedesca Kohler, nella finale più attesa per la nuotatrice romana, quella dei 1500 stile libero. Una medaglia pesantissima perchè quella olimpica rischiava di diventare un’ossessione per la romana che a Rio non era stata convocata e negli ultimi cinque anni aveva vinto tutto ...

Advertising

repubblica : Nuoto: Dressel pigliatutto, oro e record del mondo nei 100 farfalla - FINOfficial_ : #buongiornocosì ???????????? ???????????????????? ???????????? ?????????? Una medaglia strappata con tutta la classe, la rabbia e l'orgoglio… - LiaCapizzi : Il concerto di Greg. Il suo noto assolo rock questa volta è un magnifico azzardo. L'americano Finke vince con merit… - EnricoBenelli : @PaoloCond @FabRavezzani @ferrarivany @RobertoRenga Max rispetto x gli atleti: ma non capisco la disciplina del tra… - loouistw : RT @FINOfficial_: Una magnifica staffetta 4x100 mista mixed sfiora il colpaccio; porta il limite italiano sul 3'39''28 e resta fuori dal po… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto Olimpiadi

Sabato di gare alledi Tokyo 2020 , dove sono diverse le possibili gioie azzurre. La prima arriva alle 3.45 ... Un'ora dopo, ancora nel, la finale della 4x100 mista sfiora il podio e ...Simona Quadarella ha vinto la medaglia di bronzo negli 800 sl alledi. La nuotatrice azzurra ha chiuso la gara in 8'18"35 dietro all'americana Kathleen Ledecky, oro in 8'12"57, e ...In questi cinque anni aveva ricevuto in regalo anche l’inserimento nel programma a Cinque Cerchi dei 1500 stile libero, gara di cui è campionessa iridata in carica e che l’aveva lanciata nel mondo del ...Sabato di gare alle Olimpiadi di Tokyo 2020, dove sono diverse le possibili gioie azzurre. La prima arriva alle 3.45 con Simona Quadarella che vince la medaglia di bronzo negli 800 metri ...