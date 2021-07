Non basta l'impresa della Battiston, azzurre k.o. con la Francia. Alle 11.30 per il bronzo (Di sabato 31 luglio 2021) Le sciabolatrici azzurre - Irene Vecchi, Rossella Gregorio, Michela Battiston e Martina Criscio - sono in finale per il bronzo. La semifinale contro la Francia è cominciata male, con l'Italia sempre a ... Leggi su gazzetta (Di sabato 31 luglio 2021) Le sciabolatrici- Irene Vecchi, Rossella Gregorio, Michelae Martina Criscio - sono in finale per il. La semifinale contro laè cominciata male, con l'Italia sempre a ...

Advertising

Internazionale : Le aziende petrolifere guadagnano più di 400 miliardi di dollari all’anno producendo plastica, che ormai pervade l'… - repubblica : Scuola, la Finlandia innalza l'obbligo scolastico a 18 anni: 'L'istruzione di base non basta più nel mondo del lavo… - LegaSalvini : #Salvini: “Siamo in democrazia, basta attacchi tra tribù. Invito a stemperare i toni perché chi non si vaccina non… - hankmoody72 : @RobertoRenga Manca tantissimo. La sera sempre sintonizzato su radio capital per ascoltarlo. Non importa se ero d'a… - raffiaba : RT @Beppeley: Non basta dire lupo -