No vax, mezzo milione di italiani nella rete delle fake news (Di sabato 31 luglio 2021) Si improvvisano virologi, esperti di e di medicinali. Si rifanno ad alcuni dati riportati (distorti) da fonti ufficiali, come per esempio l'Aifa (Agenzia italiana per il farmaco). E alla fine riescono ... Leggi su leggo (Di sabato 31 luglio 2021) Si improvvisano virologi, esperti di e di medicinali. Si rifanno ad alcuni dati riportati (distorti) da fonti ufficiali, come per esempio l'Aifa (Agenzia italiana per il farmaco). E alla fine riescono ...

Advertising

borghi_claudio : Solita lettura sconfortante dei giornali. Dal terrorismo sul green pass per i mezzi di trasporto (nel mezzo della s… - generacomplotti : RT @Gazzettino: No vax, post raddoppiati: mezzo milione di italiani nella rete delle fake news - infoitinterno : No vax, post raddoppiati: mezzo milione di italiani nella rete delle fake news - Gazzettino : No vax, post raddoppiati: mezzo milione di italiani nella rete delle fake news - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: No vax, post raddoppiati: mezzo milione di italiani nella rete delle fake news -