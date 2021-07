No Tav, scontri in Val di Susa. La Questura: "Attacco senza precedenti" (Di sabato 31 luglio 2021) AGI - Quello contro le forze dell'ordine e i militari schierati a tutela del cantiere della Torino-Lione in Val Susa è stato "un violento Attacco senza precedenti". Lo sostiene la Questura di Torino in un comunicato stampa. E spiega: "Nel pomeriggio, nell'ambito dell'iniziativa 'Alta felicità', patrocinata dal Comune di Venaus, è stato organizzato un corteo, che ha visto la partecipazione di circa 1.200 persone. Queste, partendo da Giaglione e percorrendo il sentiero Gallo Romano, sono giunte nei pressi del cancello di sbarramento situato sulla strada delle Gallie dove circa 300 attivisti, travisati, hanno ... Leggi su agi (Di sabato 31 luglio 2021) AGI - Quello contro le forze dell'ordine e i militari schierati a tutela del cantiere della Torino-Lione in Valè stato "un violento". Lo sostiene ladi Torino in un comunicato stampa. E spiega: "Nel pomeriggio, nell'ambito dell'iniziativa 'Alta felicità', patrocinata dal Comune di Venaus, è stato organizzato un corteo, che ha visto la partecipazione di circa 1.200 persone. Queste, partendo da Giaglione e percorrendo il sentiero Gallo Romano, sono giunte nei pressi del cancello di sbarramento situato sulla strada delle Gallie dove circa 300 attivisti, travisati, hanno ...

