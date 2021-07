No green pass | nuova manifestazione a Roma | ' Strumento di segregazione sociale'

(Di sabato 31 luglio 2021) Nuovo sit - in contro ilnel pomeriggio a. La, regolarmente preavvisata, è stata promossa da Fronte del dissenso. Attese in piazza del Popolo circa 500 persone. 'Il ...

VittorioSgarbi : #logica #greenpass Lasciamo stare le posizioni “ideologiche” sul vaccino (io l’ho fatto) e atteniamoci alla logica:… - borghi_claudio : Noi siamo quelli lì in basso e mettiamo il #GreenPass perché c'è l'emergenza (se vede). La Gran Bretagna è quella i… - Rinaldi_euro : Questo è il livello del sottogiornalismo italiano: presentare interrogazione alla Commissione per chiedere se il “g… - RenatoVenditti1 : RT @charliecarla: 'A partire dalla data del 6 agosto p.v. sarà possibile accedere alla Biblioteca nazionale centrale di Roma solo se muniti… - Barby7114 : @Lully22S Sembra mostrare il green pass -

... alla Camera Fratelli d'Italia ha offerto uno spettacolo indecoroso, bloccando i lavori parlamentari in protesta contro il. Eppure, solo grazie ai vaccini si scongiureranno nuove chiusure. ...Nuovo sit - in contro ilnel pomeriggio a Roma. La manifestazione, regolarmente preavvisata, è stata promossa da Fronte del dissenso. Attese in piazza del Popolo circa 500 persone. 'Ilè uno strumento di ...Cronaca - Alcune categorie sono esonerate dall'obbligo della certificazione verde: tra loro ci sono gli under 12 e chi soffre di determinati problemi di .... Per chi violerà le regole stabilite dal ...C’è tanta confusione sotto il cielo di un’estate italiana. Chi si dice comunista e gioca a fare il liberale, chi si dice liberale e si traveste da comunista. Chi parla di stato ...