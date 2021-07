No Green pass, manifestazioni e scontri in Francia. Comunisti ed estrema destra insieme (Di sabato 31 luglio 2021) manifestazioni contro il Green pass sono in corso in tutta la Francia con migliaia di partecipanti, dopo quelle dei giorni scorsi in Italia. A Parigi vi sono stati scontri a place de la Republique, dove è arrivato il principale corteo, partito dalla stazione metro di Villiers. Un camion dei gendarmi è stato attaccato e la polizia ha lanciato lacrimogeni sulla folla. Un poliziotto ferito, apparentemente incosciente, è stato evacuato dalla polizia, scrive Le Figaro, aggiungendo che l’uomo potrebbe essere stato colpito da un petardo. Lanci di petardi e lacrimogeni sono segnalati anche nel corteo diretto alla ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 31 luglio 2021)contro ilsono in corso in tutta lacon migliaia di partecipanti, dopo quelle dei giorni scorsi in Italia. A Parigi vi sono statia place de la Republique, dove è arrivato il principale corteo, partito dalla stazione metro di Villiers. Un camion dei gendarmi è stato attaccato e la polizia ha lanciato lacrimogeni sulla folla. Un poliziotto ferito, apparentemente incosciente, è stato evacuato dalla polizia, scrive Le Figaro, aggiungendo che l’uomo potrebbe essere stato colpito da un petardo. Lanci di petardi e lacrimogeni sono segnalati anche nel corteo diretto alla ...

Green pass, nuova protesta a Cagliari: centinaia di persone in piazza Garibaldi Alcune centinaia di persone di nuovo in piazza Garibaldi, in pieno centro a Cagliari, per contestare il Green pass. È la nuova puntata della mobilitazione che sabato scorso ha portato in corteo nel ce ...

