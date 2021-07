Nizza-Milan, le probabili formazioni: occasione per Pobega | News (Di sabato 31 luglio 2021) Oggi per Tommaso Pobega potrebbe esserci una grande occasione in Nizza-Milan, gara che si giocherà questa sera in Francia Leggi su pianetamilan (Di sabato 31 luglio 2021) Oggi per Tommasopotrebbe esserci una grandein, gara che si giocherà questa sera in Francia

Advertising

AntoVitiello : AC #Milan comunica che Ismaël #Bennacer non è stato convocato per l'amichevole contro il Nizza in quanto risultato… - DiMarzio : #Milan, #Bennacer positivo al Covid-19: non sarà a disposizione di #Pioli per l'amichevole contro il #Nizza - AntoVitiello : Le amichevoli estive del #Milan ?? 24 luglio 17.00: Milan-Modena a Milanello ?? 31 luglio 20.30: Nizza-Milan a Nizz… - DiegoMassa_ : AC #Milan comunica che Ismaël #Bennacer non è stato convocato per l'amichevole contro il Nizza in quanto risultato… - Rido19 : RT @AntoVitiello: AC #Milan comunica che Ismaël #Bennacer non è stato convocato per l'amichevole contro il Nizza in quanto risultato positi… -