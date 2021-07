Nimes-Dijon (31 luglio, ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di sabato 31 luglio 2021) In difficoltà lo scorso anno in Ligue 1, il Nimes non è stato all’altezza del livello richiesto nella massima serie ed è stato quindi retrocesso in Ligue 2, così come il Dijon, la cui stagione però è stata ancora più negativa. Per gli ospiti, almeno per ora, non sembra esserci soluzione di continuità con la InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 31 luglio 2021) In difficoltà lo scorso anno in Ligue 1, ilnon è stato all’altezza del livello richiesto nella massima serie ed è stato quindi retrocesso in Ligue 2, così come il, la cui stagione però è stata ancora più negativa. Per gli ospiti, almeno per ora, non sembra esserci soluzione di continuità con la InfoBetting: Scommesse Sportive e

Ultime Notizie dalla rete : Nimes Dijon Pronostici calcio oggi: i consigli del 31 luglio 2021 Nimes - Dijon 1 (ore 15) Match valido per la seconda giornata del campionato cadetto francese. Il Nimes ha pareggiato la gara di esordio mentre il Dijon ha perso. AC Ajaccio - Amiens 1 (ore 19) Match ...

Il Lilla è campione di Francia, il PSG questa volta è secondo Nei bassifondi della classifica, dopo le retrocessioni dirette di Nimes e Dijon, il Nantes ha guadagnato l'accesso agli spareggi, mentre lo stesso Brest ha guadagnato la salvezza nel massimo ...

