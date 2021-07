Netflix: in arrivo il film su Michael Schumacher (Di sabato 31 luglio 2021) Il docufilm su Michael Schumacher debutterà su Netflix il 15 settembre, in prossimità del trentesimo anniversario del debutto del campione di Formula 1. Il film si concentrerà sulla vita del campione fino al suo ritiro nel 2012. Scopriamo insieme la trama del docufilm. Dal 15 settembre sarà disponibile su Netflix il film sulla vita di Michael Schumacher, il campione tedesco di Formula 1. Il film documentario è diretto Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 31 luglio 2021) Il docusudebutterà suil 15 settembre, in prossimità del trentesimo anniversario del debutto del campione di Formula 1. Ilsi concentrerà sulla vita del campione fino al suo ritiro nel 2012. Scopriamo insieme la trama del docu. Dal 15 settembre sarà disponibile suilsulla vita di, il campione tedesco di Formula 1. Ildocumentario è diretto Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

grumpycube : @Andrei_abere Beh, è un grande classico, uno dei pochi che perfino un maturo non-fumettaro scarso come me ha letto… - Screenweek : In arrivo su @NetflixIT un documentario su #MichaelSchumacher #Schumacher sarà un 'ritratto profondamente personale… - Puglia_in : #Tv - Che agosto vedremo su Netflix ? Tutte le novità del mese in arrivo - foto_nerd : È in arrivo Vivo, il film di animazione musicale di Netflix - wolfielou_ : RT @NetflixIT: Non sapete da quanto tempo volevamo dirvelo. Abbiamo sfondato quel soffitto: stiamo lavorando a #SkamItalia 5, in arrivo nel… -