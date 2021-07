Nemmeno bronzo per Djokovic: sul podio ci va lo spagnolo Carreno Busta (Di sabato 31 luglio 2021) Dopo la successione di sconfitte collezionate nella giornata di ieri da Novak Djokovic, il trend negativo è proseguito anche nella finale per il bronzo, dov’è stato superato da Pablo Carreno Busta. Niente medaglia, dunque, per il numero uno del mondo, che puntava al Golden Slam. Carreno Busta (#11 della classifica Atp) si è imposto in tre set: 6-4 6-7(6) 6-3. La partita è durata due ore e 49 minuti, con lo spagnolo che ha avuto un match point già nel tie-break del secondo set sul 6-5 a favore, poi Djokovic ha infilato tre punti di fila aggiudicandosi il ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 31 luglio 2021) Dopo la successione di sconfitte collezionate nella giornata di ieri da Novak, il trend negativo è proseguito anche nella finale per il, dov’è stato superato da Pablo. Niente medaglia, dunque, per il numero uno del mondo, che puntava al Golden Slam.(#11 della classifica Atp) si è imposto in tre set: 6-4 6-7(6) 6-3. La partita è durata due ore e 49 minuti, con loche ha avuto un match point già nel tie-break del secondo set sul 6-5 a favore, poiha infilato tre punti di fila aggiudicandosi il ...

