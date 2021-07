Nei teatri e musei da venerdì 6 agosto solo con il Green pass (Di sabato 31 luglio 2021) Eccoci al dunque: anche nei nostri musei e teatri non si entrerà più senza il Covid Green pass. Fondazione Teatro Donizetti comunica che, «a partire da venerdì 6 agosto l’accesso agli spazi aperti al pubblico gestiti dalla stessa (Teatro Donizetti, Teatro Sociale e Casa Natale di Gaetano Donizetti) sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green pass». Leggi su ecodibergamo (Di sabato 31 luglio 2021) Eccoci al dunque: anche nei nostrinon si entrerà più senza il Covid. Fondazione Teatro Donizetti comunica che, «a partire dal’accesso agli spazi aperti al pubblico gestiti dalla stessa (Teatro Donizetti, Teatro Sociale e Casa Natale di Gaetano Donizetti) sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di».

