Nedved | “Locatelli? La nostra offerta al Sassuolo è congrua Siamo fiduciosi”

(Di sabato 31 luglio 2021) Tra le varie tematiche trattate da Pavela ridosso del Trofeo Berlusconi c’è anche quella che riguarda Manuel. Il vicepresidente bianconero, ai microfoni di Mediaset, si è detto ottimista per la conclusione della trattativa con il. Di seguito le sue parole: “sul giocatore e abbiamo fatto lache crediamo, anche considerando il Covid., se vuoi un giocatore e il giocatore vuole te…convinti che laper ...

Anche Rosa sintetizza le parole di: 'In praticasulla trattativa perha detto: o accettano la nostra offerta oppure se lo tengono'. Ma c'è anche chi è pessimista come Enrico: '...La Juve a caccia di Manuel. Non è un segreto che i bianconeri stiano cercando di accappararsi le prestazioni del ...sul giocatore e sullo stato della trattativa ci pensa Pavelai ...Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, ha parlato a margine del Trofeo Berlusconi contro il Monza Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, ha parlato a Mediaset a margine del Trofeo Berlusco ...Il vice presidente Pavel Nedved esce allo scoperto su Manuel Locatelli e avvisa il Sassuolo: Noi vogliamo il giocatore e il giocatore vuole noi, riteniamo di avere presentato un'offerta all'altezza. R ...