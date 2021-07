Natura in Musica, gran chiusura estiva tra rock ecologista e macchine fotovoltaiche (Di sabato 31 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Giunge al termine l’ultimo evento estivo in programma di “Natura in Musica”, progetto green ideato da Luca Aquino. La seconda data, svoltasi interamente nell’incantevole cornice dell’Oasi WWF Lago di Campolattaro, ha visto tra i suoi protagonisti il giornalista e scrittore Donato Zoppo e i chitarristi Giovanni Nazzaro e Gabriele Grifa. Una giornata dedicata all’ambiente, alla Musica, alle sonorità ambient. Un lungo viaggio all’insegna dell’eco-sostenibilità e nel rispetto della meravigliosa fauna presente sulle rive del Lago, iniziato con l’interessante seminario/showcase “Pollution, racconti e suoni ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 31 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Giunge al termine l’ultimo evento estivo in programma di “in”, progetto green ideato da Luca Aquino. La seconda data, svoltasi interamente nell’incantevole cornice dell’Oasi WWF Lago di Campolattaro, ha visto tra i suoi protagonisti il giornalista e scrittore Donato Zoppo e i chitarristi Giovanni Nazzaro e Gabriele Grifa. Una giornata dedicata all’ambiente, alla, alle sonorità ambient. Un lungo viaggio all’insegna dell’eco-sostenibilità e nel rispetto della meravigliosa fauna presente sulle rive del Lago, iniziato con l’interessante seminario/showcase “Pollution, racconti e suoni ...

