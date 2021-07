Nasce Antonio Conte, attuale tecnico campione d’Italia – 31 luglio 1969 – VIDEO (Di sabato 31 luglio 2021) Il 31 luglio del 1969 Nasceva Antonio Conte. 19 anni di carriera da calciatore, poi il grande salto in panchina Il 31 luglio del 1969 veniva alla luce Antonio Conte. Considerato attualmente uno degli allenatori più capaci nell’intero panorama mondiale, ha alle spalle la bellezza di quasi 20 anni di onorata carriera da calciatore. Lecce e Juventus le due maglie da lui indossate in carriera: coi bianconeri ha giocato per 13 anni togliendosi enormi soddisfazioni. Dopo il ritiro inizia per lui la nuova vita in panchina. ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 31 luglio 2021) Il 31delva. 19 anni di carriera da calciatore, poi il grande salto in panchina Il 31delveniva alla luce. Considerato attualmente uno degli allenatori più capaci nell’intero panorama mondiale, ha alle spalle la bellezza di quasi 20 anni di onorata carriera da calciatore. Lecce e Juventus le due maglie da lui indossate in carriera: coi bianconeri ha giocato per 13 anni togliendosi enormi soddisfazioni. Dopo il ritiro inizia per lui la nuova vita in panchina. ...

Advertising

Marilenapas : RT @entespettacolo: “Questo progetto nasce, come diceva Gaber, dalla partecipazione della comunità”. Antonio Albanese ci parla in occasione… - AngelaCalvini : RT @entespettacolo: “Questo progetto nasce, come diceva Gaber, dalla partecipazione della comunità”. Antonio Albanese ci parla in occasione… - Adarrigo : RT @entespettacolo: “Questo progetto nasce, come diceva Gaber, dalla partecipazione della comunità”. Antonio Albanese ci parla in occasione… - entespettacolo : “Questo progetto nasce, come diceva Gaber, dalla partecipazione della comunità”. Antonio Albanese ci parla in occas… - hubruzzo_ : 'Premio Donna' nasce dal libro “Storie di donne”: lo scopo è diffondere il concetto di #paritàdigenere e di… -