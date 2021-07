Napoli | Spalletti gongola | ' È la strada giusta'

(Di sabato 31 luglio 2021) MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Un successo per 3 - 0 all'Allianz Arena contro il Bayern Monaco , anche se solo in amichevole, non può che regalare sorrisi e ildi Lucianonon fa ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Spalletti

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Un successo per 3 - 0 all'Allianz Arena contro il Bayern Monaco , anche se solo in amichevole, non può che regalare sorrisi e ildi Lucianonon fa eccezione: "Sono soddisfatto della prestazione, il percorso intrapreso è quello giusto - dice il nuovo tecnico azzurro, le cui parole dopo il match vengono riportate ...Luciano, allenatore del, ha parlato al termine dell'amichevole vinta per 3 - 0 contro il Bayern Monaco Luciano, allenatore del, ha parlato al termine dell'amichevole vinta ...L'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ai microfoni della squadra azzurra ha rilasciato alcune dichiarazioni post Bayern Monaco."Contini, Malcuit, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Lobotka, Elmas, Politano, Zielinski, Zedadka, Osimhen", questa la formazione titolare scelta da Spalletti per affrontare il Bayern Monaco in amichevol ...