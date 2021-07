Napoli, si ferma Petagna: infiammazione al ginocchio (Di sabato 31 luglio 2021) Ancora problemi fisici in casa Napoli con Andrea Petagna che non ci sarà nella gara contro il Bayern Monaco: infiammazione al ginocchio Dopo Diego Demme, nuovo stop in casa Napoli. Meno grave del tedesco certo, ma comunque un infortunio che rallenta la preparazione di un panzer come Andrea Petagna. Come riporta il Corriere dello Sport, svelato il motivo della sua assenza nell’amichevole contro il Bayern Monaco. infiammazione al ginocchio per Petagna che ora dovrà recuperare. Assente anche Luperto, sempre più vicino all’Empoli. L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 31 luglio 2021) Ancora problemi fisici in casacon Andreache non ci sarà nella gara contro il Bayern Monaco:alDopo Diego Demme, nuovo stop in casa. Meno grave del tedesco certo, ma comunque un infortunio che rallenta la preparazione di un panzer come Andrea. Come riporta il Corriere dello Sport, svelato il motivo della sua assenza nell’amichevole contro il Bayern Monaco.alperche ora dovrà recuperare. Assente anche Luperto, sempre più vicino all’Empoli. L'articolo ...

